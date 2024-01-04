Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Балобаев
    Вопрос кто приобрёл эти активы? Кто снимает сливки?Превратили «ожида...
  • Roman
    👍"Нас нельзя трога...
  • Юрий Золотарев
    "НЕдопустимо" быть ПИНДОСОМ!! И особенно - "высокопоставленным", типа "бидон", "блин-клин", "остин" и т.п. Лучше быть..."Впредь попрошу п...

Киркорова хватил удар после отмены всех эфиров и колоссальных убытков. Теперь певец планирует покинуть Россию

Киркорова хватил удар после отмены всех эфиров и колоссальных убытков. Теперь певец планирует покинуть Россию

Интересная жизнь с Vera Star В последние дни на Филиппе Киркоров буквально нет лица. Певец сегодня старается особо не появляться на публике, поскольку клеймо позора которое на нем поставили россияне, смыть не получилось, ни заступничеством высокопоставленных лиц, ни своими извинениями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Чемодан, вокзал, болгария- навсегда!!! С лишением всех регалий и званий. Нам пидоры не нужны!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх