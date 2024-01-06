В Могилёве задержали троих участников белорусской рок-группы Nizkiz

В Могилёве (Белоруссия) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое из четырёх участников белорусской рок-группы Nizkiz, снявшей клип в 2020 году на одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии