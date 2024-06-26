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Продюсер Рудченко: Сердючка поет на русском, явно надеясь на работу в РФ

В интервью для NEWS.ru продюсер Павел Рудченко рассказал, что украинский певец-русофоб Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, продолжает петь песни на русском языке, так как надеется когда-нибудь вернуться на российскую эстраду.

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