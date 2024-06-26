Продюсер Рудченко: Сердючка поет на русском, явно надеясь на работу в РФ

В интервью для NEWS.ru продюсер Павел Рудченко рассказал, что украинский певец-русофоб Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, продолжает петь песни на русском языке, так как надеется когда-нибудь вернуться на российскую эстраду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии