Сотрудники inXile и Bethesda обсудили вопросы, связанные с разработкой ролевых игр ...

Сотрудники inXile и Bethesda обсудили вопросы, связанные с разработкой ролевых игрinXile Entertainment – одна из самых многообещающих студий Xbox, у которой долгая история в области разработки ролевых игр, во главе которой стоит Брайан Фарго, создатель Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics.
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