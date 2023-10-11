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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сотрудники inXile и Bethesda обсудили вопросы, связанные с разработкой ролевых игр ...

Сотрудники inXile и Bethesda обсудили вопросы, связанные с разработкой ролевых игр ...

Сотрудники inXile и Bethesda обсудили вопросы, связанные с разработкой ролевых игрinXile Entertainment – одна из самых многообещающих студий Xbox, у которой долгая история в области разработки ролевых игр, во главе которой стоит Брайан Фарго, создатель Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics.

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