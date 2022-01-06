Загорский трубный завод выпустил 2 млн тонн труб

На Загорском трубном заводе выпустили юбилейную трубу. Труба с рубежной отметкой в два миллиона тонн под номером 21-66599 вышла с производства 22 декабря, ровно через шесть лет после выпуска на новом трубном производстве в Пересвете первой трубы.