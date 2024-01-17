Протокол Aave занимает 60% доли рынка криптокредитования в секторе DeFi

По информации от исследовательской блокчейна компании IntoTheBlock, в 2022 году проект Aave (AAVE) выделялся своим лидерством по объему транзакций среди всех протоколов кредитования в сфере децентрализованных финансов (DeFi).
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