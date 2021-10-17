В Техасе смоделировали поведение хлопка в условиях изменения климата

Моделирование новых сортов хлопка, которые могут приспособиться к изменяющимся вместе с климатом условиям, провели исследователи в рамках проекта Texas A&M AgriLife, 15 октября сообщает издание AgFax.
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