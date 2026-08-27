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Три модели Vivo X500 выйдут сентябре: старшие получат 2-нм чип Dimensity 9600 Pro

Три модели Vivo X500 выйдут сентябре: старшие получат 2-нм чип Dimensity 9600 Pro

В серию войдут Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max Vivo готовит масштабное обновление флагманской линейки: в сентябре компания представит сразу три модели X500, а версия Pro должна стать одним из первых смартфонов с новым 2-нм процессором MediaTek.

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