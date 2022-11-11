Газета.ру

7 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Откуда деньги, Зин? Шмыгай дальше.Премьер Шмыгаль: ...
  • Людмила Палкина (Белякова)
    Ну что ж, если другие методы убеждения не помогают, то этот должен помочь.В Свердловской об...
  • Галина Светлая
    Стирать их с лица Русской земли, наших там нет. А фашистов в порошок.МО РФ: ВС РФ веду...

Экономист Сорокина: в 2023 году может значительно подорожать говядина

Экономист Сорокина: в 2023 году может значительно подорожать говядина

Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина в разговоре с агентством "Прайм" предположила, что цены на различные виды мяса и особенно на говядину вырастут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх