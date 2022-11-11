Экономист Сорокина: в 2023 году может значительно подорожать говядина

Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина в разговоре с агентством "Прайм" предположила, что цены на различные виды мяса и особенно на говядину вырастут.
Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина в разговоре с агентством "Прайм" предположила, что цены на различные виды мяса и особенно на говядину вырастут.
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