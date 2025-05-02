Солдат ВСУ заблудился и попал в плен к российским бойцам

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Лысенко, принимавший участие во вторжении в Курскую область, попытался бежать с территории России в Сумскую область, но заблудился и вышел на позиции российский бойцов.
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