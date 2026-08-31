Дональд Трамп отказался поддержать Ларри Хегсета на выборах президента США 2028 года

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не окажет поддержку Ларри Хегсету, который рассматривается как потенциальный кандидат на президентских выборах 2028 года.
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