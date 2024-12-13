Встречаюсь с мужчиной, который не свободен

Мария Косолапова Конечно же вы надеетесь на лучшее, но он к этому просто не готов потому что состоит в гражданском браке с другой вот и хочет с ней прочных отношений а с вами, увы, нет. Поэтому найдите себе свободного мужчину, перетерпите расставание и все встанет на свои места, а строить отношения с несвободным мужчиной то же самое что и с женатым.

ВераВерная Надеяться можно на что угодно, а вот рассчитывать - только на себя. И ваши надежды, увы, напрасны. Этому кобелю просто удобно с вами. Вы же не знаете, какие сказки он своей гражданской жене рассказывает. Чем своё отсутствие оправдывает. Так же он и вам врёт. Чем дальше вы будете тянуть эти вяло-текущие отношения, тем только себе хуже сделаете. Он что, последний мужчина на Земле? Никакого будущего с этим абьюзером у вас нет. Закройте эту дверь, и сами удивитесь, как быстро откроется для вас другая.