Я никогда не думала, что окажусь в такой запутанной ситуации. Встречаюсь с мужчиной, который состоит в гражданском браке.
Встречаюсь с мужчиной, который не свободен
Комментарии
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Мария Косолапова
Конечно же вы надеетесь на лучшее, но он к этому просто не готов потому что состоит в гражданском браке с другой вот и хочет с ней прочных отношений а с вами, увы, нет. Поэтому найдите себе свободного мужчину, перетерпите расставание и все встанет на свои места, а строить отношения с несвободным мужчиной то же самое что и с женатым.
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12 час.
ВераВерная
Надеяться можно на что угодно, а вот рассчитывать - только на себя. И ваши надежды, увы, напрасны. Этому кобелю просто удобно с вами. Вы же не знаете, какие сказки он своей гражданской жене рассказывает. Чем своё отсутствие оправдывает. Так же он и вам врёт. Чем дальше вы будете тянуть эти вяло-текущие отношения, тем только себе хуже сделаете. Он что, последний мужчина на Земле? Никакого будущего с этим абьюзером у вас нет. Закройте эту дверь, и сами удивитесь, как быстро откроется для вас другая.
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8 час.
Татьяна Хлусова
Ох и удивляют же меня некоторые дамы. "Я жду от него большего, надеюсь на то, что он осознает, как много для меня значит наша связь." Ну, осознает, ну и что? Да он и так, скорее всего, это осознаёт. "Ждать большего" можно только в том случае, если эти отношения будут много значить для него. А то, как много это значит для неё, его не волнует - да и почему это должно его волновать? Разве что приятно, льстит самолюбию.
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2 час.
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