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В башкирской гимназии подросток ранил ножом одноклассника

В башкирской гимназии подросток ранил ножом одноклассника

Пострадавшего оперативно госпитализировали Во время конфликта между учениками девятого класса в башкирской гимназии один из подростков получил ранение, но его жизни ничего не угрожает, заявил вице-премьер правительства региона Урал Кильсенбаев в "Максе".

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