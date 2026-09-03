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Регионы России

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Ксения Шойгу вышла на работу через четыре дня после родов

Ксения Шойгу вышла на работу через четыре дня после родов

Дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, Ксения Шойгу, после рождения второго ребёнка вышла на работу спустя всего четыре дня.

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