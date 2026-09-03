Ксения Шойгу вышла на работу через четыре дня после родов

Дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, Ксения Шойгу, после рождения второго ребёнка вышла на работу спустя всего четыре дня.
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