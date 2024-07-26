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Трамп предложил Байдену провести новые дебаты на этой неделе

Трамп предложил Байдену провести новые дебаты на этой неделе

Ранее республиканцы представили план внешней политики на случай победы Трампа, основанный на политике «мира через силу» против Китая, который они считают главной угрозой для страны Во время выступления перед сторонниками во Флориде бывший президент США Дональд Трамп пообещал дать шанс Байдену доказать всем, что он может стать президентом и готов провести еще одни дебаты.

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