Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ стягивают резервы войск в Константиновку

Украинские войска стягивают свои резервы к Константиновке, чтобы усилить фланги в районе Часова Яра. Об этом проинформировал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.
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