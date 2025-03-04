Андрей Травников провёл рабочую встречу с главой Баганского района Алексеем Воличенко

Алексей Воличенко доложил губернатору о решении наиболее важных текущих и предстоящих задач: «За прошлый год была подготовлена почва для вхождения во все возможные программы развития, велась разработка проектно-сметной документации объектов.
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