В Рязани мошенники начали представляться сотрудниками мэрии

В частности, мошенники звонят потенциальной жертве и заявляют, что перед Днём города человеку положены единовременные выплаты, но чтобы их получить, нужно предоставить доступ к личному кабинету в Госуслугах или просто продиктовать реквизиты карты.
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