Глава МИД Венгрии резко ответил назвавшему его визит в Россию провокацией журналисту

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто резко ответил корреспонденту немецкого телеканала ZDF, который спросил, является ли его визит в РФ «еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя».
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