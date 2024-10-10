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Глава МИД Венгрии резко ответил назвавшему его визит в Россию провокацией журналисту

Глава МИД Венгрии резко ответил назвавшему его визит в Россию провокацией журналисту

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто резко ответил корреспонденту немецкого телеканала ZDF, который спросил, является ли его визит в РФ «еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя».

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