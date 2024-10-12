Андрей Кириленко о нехватке тренеров: «Не все выпускники спортвузов идут работать по специальности. В качестве фитнес-тренеров или курьеров они заработают больше»

«Одна из основных проблем – нехватка тренеров, как и во многих других видах спорта. РФБ в рамках своей компетенции старается ее решить: в частности, выделяем гранты – если видим, что ученики одного и того же тренера регулярно попадают в сборные, поощряем его деньгами.