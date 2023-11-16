В Салехарде стартовал первый слет «Росподрос»

На базе молодежного центра Салехарда на слете «Росподрос» собрались около 60 ямальских подростков для того, чтобы в игровой форме поговорить о безопасности и научиться действовать в различных опасных ситуациях.
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