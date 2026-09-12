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Тульские новости

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В Туле министр спорта метнул ядро на 12 метров

В Туле министр спорта метнул ядро на 12 метров

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов в День города толкнул ядро на 12 метров, показав пример подрастающему поколению.

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