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Царьград

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Во Владимирской области за неделю выявили 1071 перегруженный грузовик

Во Владимирской области за неделю выявили 1071 перегруженный грузовик

Во Владимирской области за неделю зафиксировали свыше тысячи случаев проезда грузового транспорта с превышением допустимых весовых или габаритных параметров.

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