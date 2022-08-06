Запашный раскритиковал Вайкуле после скандала с украинским флагом

globallookpress/Komsomolskaya Pravda Гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал поступок певицы Лаймы Вайкуле, которая развернула украинский флаг на концерте в Литве.