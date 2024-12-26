В сеть попали дизайн-документы GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Vice City Stories и GTA Online Пользова...

В сеть попали дизайн-документы GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Vice City Stories и GTA OnlineПользователь GTAForums по имени FrankieLiberty слил старые документы Rockstar Games, датированные еще 2001 годом, утверждая, что это был протест против эксплуатации внутри сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)