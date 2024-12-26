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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сеть попали дизайн-документы GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Vice City Stories и GTA Online Пользова...

В сеть попали дизайн-документы GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Vice City Stories и GTA Online Пользова...

В сеть попали дизайн-документы GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Vice City Stories и GTA OnlineПользователь GTAForums по имени FrankieLiberty слил старые документы Rockstar Games, датированные еще 2001 годом, утверждая, что это был протест против эксплуатации внутри сообщества.

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