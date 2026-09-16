Россияне назвали самые раздражающие слова

Россияне определили главных раздражителей в собственной речи. Как показало совместное исследование книжного сервиса «Литрес» и агентства Magram MR, проведённое в сентябре среди более чем тысячи человек старше 18 лет, сильнее всего раздражают слух соотечественников жаргонизмы и сленг.