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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ортега – об отмене поединка против Мойкано: «Vожете поливать меня дерьмом – я это приму. Гнев в мою сторону заслужен»

Боец UFC Брайан Ортега прокомментировал снятие с боя против Ренато Мойкано на UFC 331. «Всем, кто говорит, что я снялся, потому что испугался, уклонился от боя или что-то в этом роде: вы просто тупые люди, причем очень тупые.

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