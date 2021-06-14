Гинцбург назвал главную опасность медленных темпов вакцинации

Это может привести к активизации формирования измененных штаммов коронавируса.Директор НИЦ Гамалеи академик Александр Гинцбург предупредил, что медленные темпы вакцинации могут способствовать активизации появления новых опасных мутаций коронавируса.
Это может привести к активизации формирования измененных штаммов коронавируса.Директор НИЦ Гамалеи академик Александр Гинцбург предупредил, что медленные темпы вакцинации могут способствовать активизации появления новых опасных мутаций коронавируса.
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