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Гинцбург назвал главную опасность медленных темпов вакцинации

Гинцбург назвал главную опасность медленных темпов вакцинации

Это может привести к активизации формирования измененных штаммов коронавируса.Директор НИЦ Гамалеи академик Александр Гинцбург предупредил, что медленные темпы вакцинации могут способствовать активизации появления новых опасных мутаций коронавируса.

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