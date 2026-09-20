Суп из курицы и нута

В этом в супе сочетаются успокаивающие свойства куриного бульона и вкус тушеного нута с зеленью. Своей сладостью и мягкой текстурой блюдо обязано луку, чесноку и различных специям, припущенным в оливковом масле; насыщенный куриный вкус достигается за счет запечения куриных бедер в бульоне, а шелковистость супу придает размятый нут.
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