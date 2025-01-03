Возглавляющий Киевский режим Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является «сильным козырем», которым Киев собирается давить в переговорах, особенно в переговорах со странами Глобального Юга.
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