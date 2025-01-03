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Зеленский назвал «сильный козырь» Киева (ВИДЕО)

Зеленский назвал «сильный козырь» Киева (ВИДЕО)

Возглавляющий Киевский режим Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является «сильным козырем», которым Киев собирается давить в переговорах, особенно в переговорах со странами Глобального Юга.

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Комментарии
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Андрей
Не очко его сгубило, а к 11 туз....
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18 час.
Vitaly Arkhipov
Дурак, он везде дурак и в Курске и в Африке. Столько жизней погубил ИУДА.
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15 час.

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