Один погиб, четверо пострадали: дроны ВСУ атаковали Самарскую область

САМАРА, 22 сентября, ФедералПресс. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Самарской области погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
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