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«Он разрушает себя»: муж умершей Заворотнюк не справляется с переживаниями

«Он разрушает себя»: муж умершей Заворотнюк не справляется с переживаниями

Появление на публике Петра Чернышева вызвало много разговоров. Анастасия Заворотнюк кадр шоу "Однажды" на НТВПублика наблюдает за тем, как по-разному переживают горе члены семьи скончавшейся Анастасии Заворотнюк.

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