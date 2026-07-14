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Арно Хидирбегишвили: Война России с Украиной — трагедия миллионов соотечественников

Арно Хидирбегишвили: Война России с Украиной — трагедия миллионов соотечественников

Нет участи горше, чем участь беженцев — «вынужденно перемещенных лиц», как на бюрократическом языке называют несчастных, временно или навсегда потерявших все: родной дом, годами нажитое имущество, землю и могилы предков… В Грузии не понаслышке знают об этом горе и о том, что такое межнациональные конфликты Европа и США, страдая русофобией, наняли Украину, чтобы уничтожить Россию.

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