The Sims 4 Кулинарные страсти Каталог EA App Origin https://irongamers.ru/sale/key/3966263 – ЭТО ДОПОЛНЕ...

The Sims 4 Кулинарные страсти Каталог EA App Originhttps://irongamers.ru/sale/key/3966263 – ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ, ДЛЯ АКТИВАЦИИ КЛЮЧА НУЖНО ИМЕТЬ АКТИВИРОВАННУЮ БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ THE SIMS 4Воплотите в жизнь свои кулинарные мечты и станьте шеф-поваром прямо у себя дома!Небольшие бытовые приборы могут по-крупному изменить кухню! Благодаря новым приборам — миксеру (на заметку: персонажи могут есть съедобное тесто для печенья прямо из банки для ингредиентов), вафельнице и настольной печи для пиццы — ваши персонажи могут пригласить родных и друзей на поздний завтрак из трех блюд с вафлями-сердечками, ланч или ночное пиршество с пиццами.