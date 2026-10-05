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Тульские новости

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Минобороны сбило 10 украинских дронов над Тульской областью

Минобороны сбило 10 украинских дронов над Тульской областью

Все 10 беспилотников были ликвидированы силами ПВО, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

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