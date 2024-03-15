Фарш на шпажках в духовке: давно готовлю, проверено и вкусно

Первый раз готовила на праздник – все внимание было этому блюду: красивое, аппетитное, очень-очень вкусное! Но оно такое простое (я бы сказала — суперпростое), что раз в неделю теперь точно бывает на столе.
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