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Закон, порядок, государство

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Колонны арктической экспедиции МЧС России преодолели почти 8,5 тыс. километров

Колонны арктической экспедиции МЧС России преодолели почти 8,5 тыс. километров

Почти месяц арктическая экспедиция МЧС России преодолевает сложности Русского Севера. «В рамках первого этапа, который стартовал в Мурманске 25 декабря, колонна прошла около 7,5 тыс.

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