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Новости Липецка

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В Липецке за три дня три ДТП с юными велосипедистами

В Липецке за три дня три ДТП с юными велосипедистами

Это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов в Липецке за три дня.В Липецке днём 23 июля на улице Стаханова около половины второго дня 39-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на 12-летнего мальчика, который нёсся на велосипеде.

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