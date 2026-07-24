В Липецке за три дня три ДТП с юными велосипедистами

Это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов в Липецке за три дня.В Липецке днём 23 июля на улице Стаханова около половины второго дня 39-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на 12-летнего мальчика, который нёсся на велосипеде.