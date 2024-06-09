Сколько получают ИТ-специалисты и заменит ли ИИ программистов: менеджер проектов в IT-компании о популярной профессии

Войти в айти «Бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте…» Почему молодые люди стремятся в ИТ, и сколько на самом деле зарабатывают программисты – об этом нам рассказала менеджер проектов в IT-компании Анастасия Чуб.
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