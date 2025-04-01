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Политолог Журавлёв рассказал, когда на Украине пройдут выборы

Политолог Журавлёв рассказал, когда на Украине пройдут выборы

Эксперт оценил возможность проведения выборов весной-летом 2025 года и шансы Зеленского на победу.Вряд ли выборы президента на Украине пройдут в мае 2025 года.

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