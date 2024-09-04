Семь раз отмерь, один отрежь и блоху подкуй: у российских школьников появится олимпиада по труду Российские ученики теперь смогут блистать не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.
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Семь раз отмерь, один отрежь и блоху подкуй: у российских школьников появится олимпиада по труду Российские ученики теперь смогут блистать не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.