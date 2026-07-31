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Золотые девушки Уэльса обыграли Англию в велосипедной дуэли

Источник изображения, Getty Images Автор Гарет Гриффитс BBC Sport Wales Опубликовано 46 минут назад Золотые девочки Уэльса Эмма Финукейн и Анна Моррис выиграли битву за Британию на Играх Содружества, победив Англию в Глазго.

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