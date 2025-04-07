Инвестор Назаров: для фондового рынка России страшно падение цен на нефть

Фондовые рынки отреагировали на введение пошлин со стороны США небывалым падением. Аналитики допустили, что при сохранении текущей американской торговой политики к рецессии придет не только экономика Соединенных Штатов, но и всего мира.
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