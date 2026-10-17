Во Франции усиливают меры безопасности в преддверии масштабных протестных акций. Сегодня по всей стране запланировано около пятисот митингов, ожидается, что на улицы могут выйти порядка двухсот тысяч человек.
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