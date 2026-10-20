Правительство Тюменской области предприняло очередную попытку избавиться от 99,86% акций алкогольного завода АО «Бенат», однако новые торги по продаже возвращенного в казну актива официально признаны несостоявшимися.
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