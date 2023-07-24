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Путин подготовил статью об отношениях с Африкой и «зерновой сделке»

Путин подготовил статью об отношениях с Африкой и «зерновой сделке»

Глава государства Владимир Путин написал статью для читателей ведущих СМИ из Африки. Статья Президента РФ «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» была опубликована на сайте Кремля, сообщает корреспондент ДОФы.

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