Путин подготовил статью об отношениях с Африкой и «зерновой сделке»

Глава государства Владимир Путин написал статью для читателей ведущих СМИ из Африки. Статья Президента РФ «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» была опубликована на сайте Кремля, сообщает корреспондент ДОФы.