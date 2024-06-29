Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024

Известия / Алексей Майшев Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает национальную команду Испании одним из фаворитов чемпионата Европы и самой сильной командой турнира, об этом специалист сообщил порталу Metaratings.
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