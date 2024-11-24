Эксперт Подсухина назвала наиболее востребованные в ближайшие 10 лет навыки

В ближайшие 10 лет наиболее востребованными будут цифровые навыки и техническая грамотность. Об этом RT рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии