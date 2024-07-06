В РФ установят критерии излишнего использования иностранной лексики

В РФ планируется установить критерии чрезмерного употребления иностранной лексики.Согласно утвержденному правительством РФ плану мероприятий по укреплению традиционных ценностей, который опубликован на портале правовой информации, установить критерии излишнего использования заимствований предстоит министерству просвещения, Минобрнауки и Минкультуры страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии