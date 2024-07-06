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В РФ установят критерии излишнего использования иностранной лексики

В РФ установят критерии излишнего использования иностранной лексики

В РФ планируется установить критерии чрезмерного употребления иностранной лексики.Согласно утвержденному правительством РФ плану мероприятий по укреплению традиционных ценностей, который опубликован на портале правовой информации, установить критерии излишнего использования заимствований предстоит министерству просвещения, Минобрнауки и Минкультуры страны.

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