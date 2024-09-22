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Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Ленинградской области

Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Ленинградской области

t.me/Петербургская полиция Автомобиль скорой помощи ночью 21 сентября попал в ДТП в районе 232 километра автодороги "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово", водитель погиб, пострадали два фельдшера, сообщил в своем Telegram-канале региональный главк МВД.

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